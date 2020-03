Ce jeudi 5 mars, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a attribué le titre de Citoyen d’honneur à l’Abbé Philippe Mawet, pour son implication sociale, son dévouement solidaire et son investissement local à Woluwe-Saint-Pierre depuis presque 50 ans.

Egalement connu pour son travail de journaliste au sein de la télévision publique francophone, RTBF, et de la Radio Chrétienne Francophone, RCF, Philippe Mawet a fait rayonner Woluwe-Saint-Pierre à travers toute la Belgique francophone au travers de nombreuses interviews et de nombreuses messes célébrées en direct depuis les paroisses de Sainte-Alix et Notre-Dame de Stockel.

"A Woluwe-Saint-Pierre, Philippe Mawet est connu, apprécié et respecté de tous. Son travail d’écoute et de soutien aux pratiquants comme aux laïcs et à tous les habitants, son ouverture d’esprit par rapport au monde, sa foi inébranlable en l’être humain et sa faculté à croire en la fraternité plus qu’en l’inimitié méritaient naturellement d’être reconnus par la commune", explique la bourgmestre Benoît Cerexhe (cdh).

Philippe Mawet, 71 ans, a reçu la médaille de Citoyen d’honneur et signé le livre d’or de la commune en présence de sa famille, de ses amis, des représentants et responsables des paroisses de Woluwe-Saint-Pierre et autres ainsi que du Collège et du porte-parole des évêques de Belgique. Une reproduction d’un tram miniature bruxellois lui a été offerte comme cadeau : un clin d’œil à sa passion pour les transports en commun bruxellois à laquelle il a consacré de nombreux ouvrages.