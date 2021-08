Riverains et habitués du quartier de Stockel attention : l’avenue d’Oppem sera fermée du vendredi 13 jusqu’au mardi 17 (matin). Une conséquence du réaménagement par la STIB de l’avenue de Hinnisdael réalisé par la STIB.

"La finalisation de l’asphaltage côté cinéma aura lieu ce vendredi 13 août", indique la commune de Woluwe-Saint-Pierre sur sa page Facebook. Ce qui implique la fermeture de l’avenue d’Oppem, "afin de laisser durcir l’asphalte".

La circulation sur l'avenue de Hinnisdael est quant à elle maintenue pendant la durée de ces travaux, via le site du tram. "De petites finitions n’impactant plus que localement et ponctuellement la circulation seront encore réalisées par la suite", précise la commune.