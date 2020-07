La kermesse foraine de la place Dumon aura bien lieu cette année, du 7 au 16 août.

La pêche aux canards, les croustillons et autres tirs aux pipes et cornets de frites seront donc bien présents à Woluwe-Saint-Pierre, malgré la crise sanitaire. "Nous avons tout mis en œuvre pour que la kermesse puisse avoir lieu dans des conditions sanitaires optimales afin de limiter au mieux la propagation du Covid-19, explique le bourgmestre Benoît Cerexhe (CDH). Ainsi, l’accès à la fête foraine sera délimité par des barrières Nadar et les visiteurs ne pourront circuler que dans un seul sens. Il y aura donc une entrée et une sortie. Le port du masque sera bien entendu rendu obligatoire pour tous et les visiteurs seront invités à se laver les mains à tous les stands ainsi qu’en début et fin de foire."

La commune a également décidé d’offrir la gratuité de l’emplacement. Les forains présents ne devront donc s’acquitter d’aucune redevance pour cette édition. "C’est le minimum que nous pouvions faire pour ce secteur important qui, comme d’autres secteurs d’ailleurs, souffre énormément de la crise que nous traversons", justifie le bourgmestre.

Du côté des forains, cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme : "Nous avons toujours eu d’excellente relation avec la commune qui a toujours essayé de trouver des solutions pour nous venir en aide, se réjouit Michaël Neders, forain. Ça nous donne de l’espoir et une envie décuplée de faire de cette kermesse un moment festif inoubliable."