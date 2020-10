Un investissement de plus de 450 000 euros sur budget communal pour une surface répondant à toutes les exigences internationales (FIH Global).

L’ancien "tapis" ne répondait plus aux normes et son remplacement était exigé après neuf ans d’intense activité. Les travaux réalisés par la firme Scheerlinck et les services communaux (éclairage, arrosage, abords) ont été effectués en un temps record malgré la crise sanitaire et le respect de critères très stricts imposés pour l’obtention de l’homologation ARBH, notamment en termes de "planéité".

"Nous sommes très heureux d’avoir pu répondre à la demande de l’Orée, club en plein essor tant en termes de nombres de membres que d’ambitieux projet sportif, et que l’on sait à l’étroit, se réjouit le bourgmestre Benoît Cerexhe (CDH). Nous avons beaucoup investi pour les infrastructures sportives depuis sept ans sur la commune et le hockey le mérite bien puisqu’avec l’Ombrage, nous sommes avec plus de 3 000 membres cumulés l’une des communes les plus "hockey" du Royaume."

Le président de l’Orée, Christophe Magdalijns se félicite de la mise à disposition de la surface rénovée pour les quelque 1 600 membres de son club. "C’est la première fois que la commune prend tout à sa charge, souligne-t-il. Cela confirme notre volonté affirmée de poursuivre notre développement à Woluwe-Saint-Pierre en évitant trop d’éclatement. La commune nous a entendu et tient ses promesses. Et nous travaillons sur de futurs projets de développement en collaboration avec la Région bruxelloise."