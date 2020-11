Dès lundi, l'offre sera valable pour tout achat en ligne dans les magasins de la commune participants. L'initiative est réservée aux magasins non alimentaires considérés comme non essentiels et donc contraints à la fermeture.

"Beaucoup sous-estiment le pouvoir de leurs dépenses. Acheter local et durable, c’est soutenir nos commerces - ceux et celles qui animent nos rues et créent la prospérité de nos quartiers. C’est maintenant qu’ils et elles ont besoin de nous", précise Antoine Bertrand (Ecolo), échevin en charge de la Vie économique locale.

Les clients et commerçants qui désirent en bénéficier trouveront toutes les infos sur www.woluwe1150.be/livraisongratuite. En plus de cela, MaZone et Groupe One proposent un accompagnement spécifique aux commerces désireux de bénéficier de cette mesure, mais aussi - plus globalement - se digitaliser ou s’adapter à la crise.