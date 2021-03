La commune de Woluwe-Saint-Pierre consacrera désormais un montant annuel de 4 000 euros en faveur des aidant(e)s proches résidant sur son territoire pour saluer leur dévouement auprès de leurs proches.

"Cette prime d’un montant annuel de 100 euros est un premier pas, symbolique, mais important. Elle leur permettra de s’offrir un peu de temps libre, de souffler car nous savons combien ils et elles ont été particulièrement mis(es) sous pression durant cette crise. Ils et elles remplissent un rôle important, essentiel pour la société, celui de permettre à la personne aidée en perte d’autonomie de rester chez elle. Il faut savoir que 70% des personnes malades d’Alzheimer ou souffrant de maladies apparentées vivent chez elles et ce, grâce en grande partie à la présence de proches, soutenus par des services d’accompagnement divers", souligne l'échevin des Affaires sociales Carine Kolchory.

Pour bénéficier de cette prime communale, la personne aidante devra nécessairement être majeure et être domiciliée sur le territoire de la commune. Elle fournira également un duplicata de la reconnaissance fédérale du statut d’aidant(e) proche datée de l’année en cours (attestation générale ou celle ouvrant les droits sociaux) et remplira le formulaire de demande pour l'octroi de la prime.