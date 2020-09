"De nombreuses sollicitations nous parviennent pour prolonger cette mesure qui a un impact positif tant auprès des professionnels du secteur que des clients qui se sentent plus à l’aise et plus en sécurité à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements, explique Benoît Cerexhe (CDH), bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. On sent que les habitants sont solidaires de cette occupation de l’espace public."

"Après plus de deux mois d’application, l’extension des terrasses est perçue favorablement tant par les commerçants que par les clients. La prolongation de la mesure n’est donc qu’une juste décision pour permettre à tout le monde de continuer à profiter de ces moments de convivialités chers aux Wolusanpétrusien(ne)s", ajoute Antoine Bertrand (Ecolo), échevin en charge de la Vie économique.

Tous les établissements horeca qui ont une extension de terrasse dans le cadre de la situation Covid-19 seront directement informés par la commune de cette prolongation.