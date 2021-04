La commune de Woluwe-Saint-Pierre organise ce mercredi 21 avril une séance d’accompagnement pour ses entreprises et ses commerces, avec le partenariat des services régionaux, et plus précisement le 1819. Le service régional présentera toutes les aides régionales et fédérales disponibles aux entrepreneurs de la commune.

Pour la commune, l'enjeu est de faire connaîtreces aides disponibles tant pour de jeunes entrepreneurs que pour des entreprises déjà établisSuivre le flux d’information et des aides disponibles est parfois compliqué pour les indépendants et commerces de proximité, admet la commune. Avec la crise sanitaire, des mesures supplémentaires d’urgences sont régulièrement annoncées.Chaque profil peut bénéficier d’un soutien spécifique".

La commune diffuse chaque mois une newsletter à ses commerces. mais afin de synthétiser et diffuser ces soutiens, la commune organise désormais une séance avec le 1819 à destinations de tous les acteurs économiques de Woluwe-Saint-Pierre.

"A quelles aides puis-je faire appel pour mon entreprise ?", est le nom de cette session interactive d’accompagnement organisée ce mercredi 21 avril à 18h en ligne avec le 1819. Ce service régional est le point d’information central pour l’accompagnement des entrepreneurs bruxellois.

Durant la séance, un conseiller du service 1819 passera en revue les différents types d’aides et de financement mis en place pour ces entreprises ainsi que les aides tant au niveau fédéral que régional. Une séance de questions/réponses est également prévue.

"Le niveau local est le meilleur pour diffuser et relayer ces soutiens précieux, ajoute Antoine Bertrand, échevin de la Vie économique locale. Nous voulons clarifier et simplifier l’information pour que tous nos commerces reçoivent le soutien, y compris financier, dont ils ont besoin. Plus que jamais, la commune est aux côtés de ses entrepreneurs".

« Il est important que les différentes aides et dispositifs d’accompagnement soient connus d’un maximum de commerçants et d’entrepreneurs, tout particulièrement en temps de crise, précise Barbara TRACHTE, secrétaire d’Etat à la Transition économique, Je me réjouis que les communes jouent ce rôle de courroie d'information auprès de leurs acteurs économiques. Pour cela, elles peuvent notamment compter sur le professionnalisme du 1819".