C'est le premier chatbot d’une administration communale à Bruxelles.

Cette année, Woluwe-Saint-Pierre a accueilli Pierre. Il vous aide à renouveler votre carte de stationnement, à inscrire votre enfant dans une crèche communale ou à consulter les heures d'ouverture des services communaux. Sa particularité : c'est un assistant virtuel. Pierre est ainsi le premier chatbot d'une administration communale bruxelloise.

Très concrètement, cette intelligence artificielle rentre en conversation avec vous via une fenêtre de dialogue pour le guider dans les différentes étapes à suivre des trois services proposés. Actuellement disponible via le site web et les réseaux sociaux de la commune (Facebook et Messenger), son objectif est triple. "Il vise à améliorer l'efficacité du service rendu aux citoyens mais aussi à faciliter le travail de nos agents communaux et à réduire l'impact environnemental en évirtant les déplacements inutiles", explique l'échevin de la Transition numérique, Alexandre Pirson.

Pierre est disponible 24h sur 24 et entièrement bilingue. "Ce projet est également unique en son genre puisqu'il est le seul chatbot d'un service public permettant les paiements en ligne avec les cartes de crédit." Il est déja prévu que ce système puisse à terme s'étendre à davantage de services en apportant des réponses personnalisées à d'autres questions fréquentes et/ou démarches administratives.

"Pierre s'inscrit dans une vision plus large de la commune, un plan de transformation globale visant à positionner Woluwe-Saint-Pierre comme véritable ambassadrice de l'utilisation participative des technologies nouvelles et faire ainsi bénéficier les citoyens des solutions liées à l'intelligence artificielle", détaille le bourgmestre Benoît Cerexhe.