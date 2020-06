La commune de Woluwe-Saint-Pierre a tenu à souhaiter un joyeux anniversaire à Eddy Merckx - 75 printemps en ce mercredi 17 juin 2020 -, depuis le square qui porte son nom, au cœur de la place des Bouvreuils.

Le bourgmestre Benoît Cerexhe (CDH) a réuni pour l’occasion des ouvriers communaux (paveur, peintre, plombier, électricien, agent de propreté…) pour porter un toast en l’honneur du plus grand sportif belge et qui n’a jamais caché son attachement à la commune qui a vu naître sa légende. "Grâce à eux, en effet, Woluwe-Saint-Pierre avait pu offrir l’an passé son plus beau visage à l’occasion du mémorable double passage du Tour de France. Ils s’étaient très largement et spontanément mobilisés."

Eddy Merckx a habité durant une grande partie de son enfance, dans le quartier du Chant d’Oiseau, où ses parents tenaient une épicerie. Et c’est à Woluwe-Saint-Pierre qu’il a effectué ses premiers tours de roue, qu’il s’est marié avec Claudine et qu’il a enfilé son premier maillot jaune, en 1969, rappelle la commune dans un communiqué.

Le champion était personnellement intervenu pour que la Grande Boucle de 2019 passe sur les terres de son enfance. A cette occasion, place des Bouvreuils, une stèle reprenant son vertigineux palmarès (525 victoires, 5 Tours de France, 5 Giro, Champion du monde…) avait été inaugurée en présence de sa famille, de ses amis et de Christian Prudhomme, le Directeur d’ASO.