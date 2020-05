Ce sont approximativement 37.000 masques qui ont ainsi été offerts aux Wolusanpétrusiennes et Wolusanpétrusiens.

Ce mercredi, tous les habitants de plus de 12 ans de Woluwe-Saint-Pierre ont reçu leur masque en tissu.

"C’est tout simplement incroyable. Entre vendredi et ce mercredi, nous avons réussi à recevoir nos deux commandes de masques, ce qui, je vous l’assure, est une gageure, et nous sommes parvenus à distribuer les masques à l’ensemble de notre population en 5 jours de travail à peine. Je n’ai pas suffisamment de mots pour remercier et souligner le travail exceptionnel réalisé par nos employés, nos agents, nos enseignants, nos puéricultrices pendant ces 5 jours", explique le bourgmestre Benoît Cerexhe (CDH)

"Nous savions que nous avons opté pour la méthode la plus rapide pour équiper tous nos concitoyen(ne)s en choisissant une distribution toutes-boîtes personnalisée, mais de là à réussir cette opération en à peine 5 jours, je dois dire que je suis fière et épatée", renchérit Carine Kolchory, échevine des seniors, des Affaires sociales et de la Santé.

"Le masque est devenu un outil barrière indispensable à la réussite du déconfinement et nous en avons pleinement conscience. Il était donc impératif pour nous de ne pas laisser nos concitoyen(ne)s attendre les masques éventuels du régional et/ou du fédéral. Avec cette grande opération, nous démontrons encore une fois que la volonté et la capacité communales, locales, sont plus efficientes quand il s’agit de ne laisser personne au bord du chemin", poursuit Benoît Cerexhe.

Tous les employés et ouvriers communaux recevront également leur masque de protection.