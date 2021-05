Un cycliste a porté plainte en début de semaine pour une agression subie à vélo sur la piste cyclable de l'avenue Parmentier, à hauteur du terrain de hockey de l'Ombrage. Le témoignage relayé par la section locale du Gracq est massivement partagé sur les réseaux sociaux. Les faits remontent à lundi soir.

L'homme explique qu'il descendait l'avenue Parmentier à vélo depuis la rue au Bois en direction de l'avenue de Tervueren sur la piste cyclable. Il tirait une petite remorque avec ses deux filles de un et trois ans. "Juste après le terrain de hockey l'Ombrage, une voiture Volvo SUV grise est garée au milieu de la piste. Je l'évite en passant à pied par la droite sur le trottoir. Le conducteur, un homme de 35-40 ans, est seul dans la voiture, occupé à regarder son GSM", explique le père de famille.

"En le dépassant, je toque sur son capot pour signaler le danger qu'il représente. Petit toque toque comme quand vous toquez à la porte d'un bureau. Reprenant ma route doucement, il démarre en trombe et coupe ma route en se positionnant avec sa voiture de nouveau sur la piste cyclable à hauteur du home Parmentier. Heureusement je freine juste à temps. On échange vivement. Il m'explique être sur la piste cyclable pour déposer sa fille en sécurité... J'ai 2 filles avec moi à vélo qu'il vient de menacer physiquement avec une voiture", fustige-t-il.

"Me sentant menacé par cette personne, je passe devant la voiture et reprends ma route. La voiture refait une marche arrière et se relance sur l'avenue Parmentier... pour me recouper la piste cyclable dangereusement à hauteur de l'avenue Mertens. Il arrive à fond et freine net pour entraver ma route. J'ai le réflexe de sortir mon téléphone pour essayer de filmer/prendre une photo. A ce moment-là, il part en trombe...", précise l'homme qui a porté plainte au sein de la zone de police Montgomery.

Contactée, la zone de police Montgomery confirme qu'une plainte a effectivement été enregistrée. "On confirme qu'on a reçu une plainte via la plateforme police-on-web.be. C'est sur base de cette plainte-là que la police a procédé à la rédaction d'un PV. Une enquête est en cours pour identifier l'automobiliste, notamment via les caméras de surveillance.", explique Wout Monteyne, attaché de presse de la zone police Montgomery.

Un autre conflit survenu à Evere le 21 mai

Le 21 mai dernier, un autre incident est survenu entre un cycliste et un bus scolaire à Evere. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, le cycliste circule sur l'espace qui lui est réservé lorsque le bus scolaire passe juste à côté. Heureusement pour le cycliste, il est parvenu à garder son équilibre. Mais cet incident illustre à quel point la cohabitation entre les différents usagers de la route est trop souvent problématique à Bruxelles.