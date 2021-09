Ce dimanche 5 septembre, la commune de Woluwe-Saint-Pierre organise sa première brocante d’équipements de sport sur la place Dumon et l’avenue Baron d’Huart.

C’est une première à Woluwe-Saint-Pierre ! La commune organise ce dimanche 5 septembre sa première édition de la "Brocante Sport #1150", une brocante dédiée uniquement aux équipements sportifs.

L’événement se déroule sur la place Dumon et la partie centrale de l’avenue Baron d’Huart (premier tronçon jusqu’au carrefour avec la rue Félix De Keuster), de 9h à 17h, avec accès libre et gratuit.

Au total, plus de trente exposants se sont inscrits. Des magasins de sport et des clubs sportifs auront également des stands. Sont également prévues des démonstrations par les clubs de danse, zumba, yoga, boxe, tennis, fitness et multisports durant toute la journée.

Des food-trucks seront présents. Un château gonflable sera également installé, ainsi qu’un mur d’escalade.