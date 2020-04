Les commerçants peuvent remplir un formulaire en ligne pour apparaître sur la carte et la liste.

Afin de soutenir les commerces de quartier et d’encourager les habitantes et habitants de Woluwe-Saint-Pierre à consommer localement, le service Vie économique locale de la commune vient de mettre en ligne une carte et une liste qui reprennent les commerces ouverts et ceux qui offrent un service de take away et/ou de livraison à domicile pendant cette période de confinement.

"Dans le contexte de crise sanitaire et économique et afin d’apporter un soutien complémentaire aux différentes mesures d’aides économiques, il nous semblait important de pouvoir mettre en avant les commerces locaux qui continuent d’animer la vie de nos quartiers et nous permettent de pouvoir faire nos courses en respectant les règles du confinement", explique l'échevin de la Vie économique locale, Antoine Bertrand (Ecolo).

La carte et la liste en ligne reprennent les commerces ouverts, les commerces qui proposent du take away et des livraisons à domicile. Les services de livraison à domicile proposés par les maraîchers sur la commune de Woluwe-Saint-Pierre y sont également mentionnés.

Les commerçants peuvent remplir le formulaire en ligne pour apparaître sur la carte et la liste. Pour rappel, seuls les commerces Horeca et magasins alimentaires sont autorisés à vendre à emporter. Pour le reste des commerces, seule la livraison à domicile est autorisée. Les commerces qui se trouvent sur la liste s’engagent évidemment à respecter toutes les mesures d’hygiène et de précaution en vigueur dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 (distanciation sociale, file d’attente à l’extérieur,...).