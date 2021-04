Pour initier la démarche, un atelier de formation Camps Zéro-déchet sera organisé gratuitement en ligne pour ses mouvements de jeunesse ce jeudi 22 avril à 18h. Les scouts, les guides et chiro bénéficieront de conseils et bonnes pratiques pour accélérer la transition au sein de leurs unités.

Les objectifs de cette rencontre sont simples : faire découvrir à toutes les unités les bonnes pratiques pour réduire leur production de déchets, améliorer le recyclage ou la réutilisation mais aussi partager les expériences des unités déjà engagées et répondre à toutes leurs questions.

"Nos mouvements de jeunesse œuvrent tout au long de l’année à une société plus respectueuse de la nature, plus juste et plus solidaire. Cet atelier Camps Zéro-déchet se veut un coup de pouce aux unités. Nous voulons diffuser les bonnes pratiques et sensibiliser les adultes éco-responsables de demain", explique l'échevin de la Jeunesse Antoine Bertrand (Ecolo).