Le site de la ville détient le lable AnySurfeur qui lui confère le titre de site accessible à tous pour deux années supplémentaires



Le site de la Ville de Bruxelles prolonge son label AnySurfer pour deux ans. Le site web de la Ville de Bruxelles, www.bruxelles.be, a reçu, pour deux années supplémentaires, le label AnySurfer.



Depuis de nombreuses années, ce label identifie les sites internet accessibles pour tous. AnySurfer, centre d'expertise en accessibilité numérique en Belgique, valide donc l’accessibilité du site web de la Ville de Bruxelles. "Le site internet se doit alors d’être utilisable par tout le monde et ce compris les séniors, les personnes porteuses de tout type de handicap à savoir les personnes malvoyantes ou ayant un handicap moteur", précise la ville. Le label a par ailleurs été renouvelé pour une période de deux ans. L’ensemble du site a été labellisé, à l’exception des outils « E-guichet » et « Prendre rendez - vous » qui ne peuvent être adaptés aux exigences d’accessibilité. À l’avenir, un nouveau portail 100% accessible et répondant aux normes de la directe européenne en matière d’accessibilité (WCAG 2.0 AA) verra le jour. « La prolongation du label Anysurfer est une très bonne nouvelle pour la Ville de Bruxelles qui se veut inclusive et accessible à tous, précise Khalid Zian, l'échevin de l’Égalité des chances. Il s’agit d’ailleurs d’un des objectifs de notre plan d’action Handicap, Inclusion et Accessibilité universelle. L’ancien site internet de la Ville avait déjà été certifié par le label Anysurfer. Le nouveau site, créé en 2017, a également obtenu le label en mai 2018 pour une période de 2 ans. Il est important que chaque citoyen ait accès à l’information, de manière égale » .



« Notre priorité est de donner à chacun la possibilité de pouvoir accéder aux informations dont ils ont besoin sur le site de la Ville de Bruxelles, se réjouit Fabian Maingain, échevin de la Smart City et de la simplification administrative. Nous avons à cœur de lutter contre la fracture numérique que peuvent vivre certains de nos concitoyens. Cette labellisation pour la deuxième année consécutive est un cautionnement de notre volonté politique ».