Suite à la démission de Bea Diallo, Premier Echevin socialiste d’Ixelles, dans la nuit de mardi à mercredi, l’assemblée générale des militants de la section du PS d’Ixelles s’est réunie ce samedi 6 novembre. Elle a procédé à la recomposition des responsabilités au sein des mandataires socialistes, à la désignation d’un nouvel Echevin et à la désignation d’une nouvelle Vice-Présidente du Conseil communal.

Bea Diallo va assumer la fonction de ministre de la Jeunesse et des Sports en Guinée.

Romain De Reusme a été désigné comme nouveau chef de file des mandataires socialistes ixellois. Il se voit attribuer les compétences des Finances, du Personnel, de l’Instruction publique et des Sports.

Il abandonne la compétences des Travaux publics qui revient à Yannick Piquet. Ce dernier, vice-président du Conseil communal, est désigné comme nouvel Échevin. Il assumera la compétences de la Propreté des bâtiments. Son élection sera proposée au Conseil communal du 25 novembre.

Nabil Messaoudi poursuivra son travail d'Échevin de la Propreté publique, de la Cohésion sociale et des Familles. Il assumera également les compétences de la Jeunesse, du Jumelage et de la Coopération internationale.

Nevruz Unal se voit attribuer les compétences de l’Emploi et de l’Insertion sociale, de la Prévention et de la tutelle sur les Hôpitaux, en plus de ses compétences de Rénovation Urbaine, des Contrats de quartier et des Affaires juridiques.

Yannick Piquet,

Hassan Chegdani poursuivra son travail à la présidence du CPAS d’Ixelles.

Anne Delvaux assurera la vice-présidence du Conseil communal.

Enfin, Mamoudou Kane siégera comme nouveau conseiller communal.

La section du PS d’Ixelles exprime le souhait de voir Bea Diallo réussir son engagement au service de la jeunesse guinéenne et cela, comme l’a rappelé le Président de la Fédération bruxelloise du PS, dans le cadre de la mise en place d’un processus de transition démocratique qui devra être à la hauteur des enjeux et du respect des droits humains.

“Je me réjouis de cette décision de l’Assemblée générale. Nous ne sommes réorganisés en un temps record après la démission de Bea Diallo et je salue le travail réalisé par tous les élus. Le PS d’Ixelles est représenté par une solide équipe de mandataires locaux. Nous poursuivons avec force nos projets et notre engagement pour les ixellois.” précise Caroline DÉSIR, Ministre de l’Education et conseillère communale ixelloise.

“Je souhaite la bienvenue à Yannick Piquet au sein du Collège et me réjouis qu’il nous rejoigne. Je remercie Caroline Désir et Anne Delvaux pour leur disponibilité continue durant ces derniers jours et je salue le travail qu’elles ont réalisé pour aboutir à cette décision. Je remercie également tous les échevins et le président du CPAS pour notre excellente collaboration. Je me réjouis de poursuivre le travail avec cette équipe !” confie Romain DE REUSME.