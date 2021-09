Changement au sein des rangs du PTB de Schaerbeek. Le conseiller Youssef Hammouti quitte ses fonctions. La cause : son déménagement "à contrecoeur" à Vilvorde. "Je suis locataire et je vis dans un appartement deux chambres avec mes trois enfants. On aimerait une habitation plus grande, mais il est malheureusement impossible de se loger à Schaerbeek. Les loyers sont impayables. Je suis né à Schaerbeek et j’y ai vécu 43 ans. C’est avec le cœur lourd que je quitte la commune", déplore l’ancien Schaerbeekois.

C’est donc Yuri De Belder qui remplacera Youssef Hammouti et prêtera serment ce mercredi au conseil schaerbeekois. Cet enseignant d’histoire et géographie, parfait bilingue, habite dans le quartier Collignon. "2018 était ma première élection. Mais j’ai également figuré sur la liste néerlandophone du PVDA pour les élections régionales. Je suis très engagé sur les questions de solidarité internationale et d’antiracisme."