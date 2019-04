Le premier trambus de Belgique a effectué son premier voyage, long de 16 kilomètres, ce mardi, entre Machelen et Zaventem avec à son bord le ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts, première partie du tracé du "Ringtrambus" qui reliera Brussels Expo à Brussels Airport dès le mois de septembre.

De Lijn a commandé quatorze exemplaires de ce véhicule qui allie confort d’un tram et manœuvrabilité d’un bus. Il s’agit donc du plus long couloir de bus combiné de Belgique. Rapide, ce véhicule améliore l’offre de transport en commun en périphérie bruxelloise. Hybride, il pollue moins et est plus silencieux qu’un bus diesel et avec ses 24 m de long et sa capacité de 137 passagers, le trambus est aussi spacieux qu’un tram.