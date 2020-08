Attentif à leur sécurité, la police de la zone Midi, en collaboration avec les gardiens de la paix des trois communes, assurera au cours des prochaines semaines une présence accrue aux abords des écoles.

Les gardiens de la paix sécuriseront les passages piétons des écoles. Les policiers, quant à eux, accorderont une attention particulière à la sécurité routière, en priorité celle des piétons et des cyclistes. Ils veilleront entre autres au respect de la limitation de vitesse et à la prévention de toute conduite inappropriée et stationnement gênant. Des contrôles de vitesse seront effectués aux endroits dangereux.



Le respect des consignes sanitaires sera également au centre de l'attention des agents de police et des gardiens de la paix. L'accent sera porté sur la sensibilisation des écoliers et des parents.



Ce mardi 1er septembre, les enfants et les jeunes des établissements scolaires d’Anderlecht, Saint Gilles et Forest connaitront une rentrée des classes inhabituelle en raison de l'épidémie de la Covid 19 dans notre pays.Les bourgmestres et le Chef de Corps de la zone Midi souhaitent une bonne rentrée à tous les élèves et professeurs.