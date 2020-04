Cinq commerces ont également été verbalisés, dont un qui vendait masques et gel hyrdoalcoolique.

Ce week-end, la police de la zone Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg) a constaté 463 infractions relatives au non-respect des règles de confinement : 92 procès-verbaux et 371 sanctions administratives. "Nous avons le sentiment que de plus en plus de gens respectent les règles du confinement", confie-t-on à la zone de police, qui précise avoir encore attrapé plusieurs multirécidivistes.

La police a en effet mis sept personnes à disposition du parquet. "Il s'agit de personnes déjà contrôlées plus de trois ou quatre fois." Elles ont toutes été mises à disposition du parquet. Et font l'objet d'une citation à comparaître immédiate. Cinq commerces et restaurants ont également été verbalisés par la police, dont un qui vendait masques et gels hydroalcoolique. Le matériel a été saisi et mis à disposition des hôpitaux.