Chaque jour, les policiers de la zone de police Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) effectuent une série de contrôles liées à l’application des directives Covid.

Ainsi, depuis le mois de septembre, quelque 608 PV pour non respect des règles Covid ont été dressés. Les PV les plus fréquents sont dressés pour des cas de rassemblements illégaux (299 PV), suivi d’infractions pour non-respect du port du masque (163 PV) et du non respect de la distanciation sociale (73 PV).