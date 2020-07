Le weekend dernier, la zone de Police Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest) a mobilisé des patrouilles supplémentaires dans le but de combattre les nuisances dans l’espace public.

Le weekend dernier, la zone de Police Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest) a mobilisé des patrouilles supplémentaires, sous la conduite des directeurs de division, dans le but de combattre les nuisances dans l’espace public.

Cette mesure avait été prise en réponse à des plaintes de riverains pour tapage nocturne relatif à la fréquentation des cafés, lieux de rencontre, places et parcs. Sur le terrain, 93 appels pour tapage ont pu être rapidement pris en charge par les patrouilles supplémentaires mobilisées.

Dix structures horeca causant des nuisances sonores et n’ayant pas respecté les heures de fermeture se sont vues immédiatement fermées. En accord avec les autorités administratives, la procédure de la "carte rouge" a été appliquée à l’encontre de ces exploitants.

Dans le parc de Forest, des musiciens ont été sommés de respecter le calme et la jam session a aussitôt été interrompue.

"En ce qui concerne les tapages nocturnes, la problématique n’a pas seulement été abordée dans l’espace public mais aussi dans la sphère privée puisque trois fêtes organisées par des particuliers ont été suspendues", explique le premier commissaire Gabriel Evangelisti.

Lors de cette action, 19 véhicules et 36 personnes ont également été contrôlés par les patrouilles mobilisées. 56 amendes SAC et 32 procès-verbaux judiciaires dont 16 pour consommation de stupéfiants ont été rédigés. De plus, les patrouilles ont procédé à deux arrestations administratives pour trouble à l’ordre public ainsi que cinq arrestations judiciaires dont trois pour un vol avec violence.

Les actions visant à contrer les nuisances sur le territoire de la Zone de Police Midi seront maintenues lors du weekend prochain.

"Profitez de l’espace public mais faites-en sorte qu’il reste agréable et sûr. Et n’oubliez pas la tranquillité des riverains", conclut le chef de corps Jurgen De Landsheer.