C'est une histoire cocasse que dénonce Alain Kestemont (Défi), échevin anderlechtois en charge de la prévention et de la sécurité urbaine et conseiller de police. "Il me revient que la brigade canine de la zone de police Midi souhaiterait acheter un tunnel pour la formation et l’entraînement de ses chiens mais que cet achat est actuellement bloqué par madame la conseillère en prévention de notre zone de police compte tenu … de sa couleur orange", dénonce-t-il sur Facebook.





Selon les explications qu'il a publiées dans une question écrite déposée au collège de police, "la conseillère en prévention prétend, en effet, refuser cet achat car, selon elle, la couleur orange de ce tunnel serait de nature à … attiser l’agressivité des chiens !" Alain Kestemont a alors demandé des explications au collège de police, demandant notamment sur quelles dispositions légales la conseillère en prévention se basait ou encore si elle n'outrepassait pas ses compétences.





Il a qualifié la situation d'ubuesque et a rappelé que "les chiens n’ont pas la même perception que les êtres humains des couleurs et qu’aucune étude scientifique n’a démontré, à ma connaissance, que la couleur orange attiserait leur agressivité !" Quant à la zone de police, elle estime que le sujet a trait au fonctionnement interne de la brigade et n'aura aucun impact sur la population.