Le mois dernier, 1.188 violations aux règles Covid ont été constatées dans la zone de police Bruxelles Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg).

Au total, 7.459 infractions ont été constatées entre le 13 mars et le 30 novembre 2020. La majorité d'entre-elles concernaient le non-respect de l'interdiction de rassemblement (2.184), le non-respect du couvre-feu (1.908) et l'obligation de porter le masque buccal (839, dont 395 dans les transports publics).

Au total, 62 infractions ont été constatées dans les secteurs de l'horeca. "La grande majorité des commerces semblent se conformer aux mesures imposées. Dans un souci de sécurité publique et du respect des mesures sanitaires, la zone de police, continuera, quotidiennement, à déployer des patrouilles Covid-19 supplémentaires. Durant la période de fin d’année, la zone de police surveillera spécifiquement le respect du couvre-feu et de l'interdiction de rassemblement. A l’heure actuelle, les chiffres de la Région de Bruxelles-Capitale semblent évoluer plus favorablement que dans le reste du pays. Nous continuerons à nous investir pour que cela perdure", lit-on dans le communiqué de la zone de police.