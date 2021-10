"J'ai cru que c'est un mauvais rêve, mais non. C'était bien réel." Véronique Cappaert a connu un réveil cauchemardesque ce samedi matin, quand, vers 6h40 du matin, les cris de son voisin la tirent du sommeil et qu'elle voit en ouvrant les yeux d'énormes flammes grignoter son entrepôt situé à quelques mètres de l'habitation qu'elle occupe rue des Garennes à Ressaix.

Dans cet entrepôt sont stockés des dizaines de meubles qu'elle stocke pour développer une activité de relooking. "Je les collecte depuis mars 2020", précise-t-elle, depuis qu'elle a décidé de se lancer dans ce créneau. Mais tout son stock a été réduit en cendres dans ce gigantesque incendie qui, fort heureusement, n'a fait aucune victime et ne s'est pas répandu ailleurs que le hangar.

"Les pompiers ont réussi à maîtriser le feu et mon magasin n'a pas été touché. Mais j'ai dû bâcher les meubles qui s'y trouvaient car des tuiles ont dû être enlevées pour éteindre des poutres qui prenaient feu. J'espère que je pourrai faire bâcher la toiture la semaine prochaine." Si l'espace de vente est presque intact, Véronique doit néanmoins suspendre son activité et son magasin "Fenêtre sur cour et tralala" restera fermé pour une durée indéterminée. "Il faut attendre le passage de l'assurance, faire venir une entreprise de nettoyage…"

Dans la foulée d'une intervention qui a duré trois heures et mobilisé une dizaine de pompiers venus des casernes de Binche et La Louvière, un expert judiciaire est descendu sur place. "Il vient de partir et il soupçonne un incendie criminel", nous confie Véronique. "Il y a une ancienne cuve à mazout stockée par les propriétaires du hangar, dont je suis locataire. La cuve à été endommagée et du mazout s'est écoulé. A proximité, ils ont détecté deux foyers suspects. Ils ont fait des prélèvements pour analyser les substances" et confirmer ou infirmer la thèse de l'incendie criminel. "Ils ont également cherché des traces de pas dans le champ derrière le hangar, mais ce n'est pas évident dans un champ de maïs qui vient d'être labouré", regrette-t-elle.

Véronique est sous le choc, et ça se comprend: "j'en avais pour 10 000 € de meubles stockés et tout est partie en fumée. Alors que mon activité prenait de l'ampleur et que j'ai réalisé beaucoup de ventes cette semaine." Mais heureusement, elle est saine et sauve "et je suis bien entourée. Mes voisins m'aident", se console-t-elle.