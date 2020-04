Le nombre de nouveaux cas repart à la baisse.

Les statistiques de nouvelles contaminations au Covid-19 poursuivent leur fluctuation dans la région du Centre. Après les 48 nouveaux cas détectés dimanche, les 18 de lundi, les 9 de mardi puis les 60 de ce mercredi, les chiffres repartent à la baisse ce jeudi avec 11 nouveaux cas avérés. Il s'agit même du deuxième plus faible bilan quotidien depuis le début de la publication des statistiques par l'Institut de santé publique Sciensano.

Parmi ces 11 nouveaux cas, 3 proviennent de la commune de Soignies et 2 autres de La Louvière. Les entités de Binche, Morlanwelz, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Seneffe et Manage ne dénombrent quant à elle qu'un seul malade testé positif au coronavirus. Au total, les onze communes du Centre totalisent à ce jour 774 cas, dont 304 à La Louvière, 108 à Soignies et 90 à Binche.

Le nombre de cas positifs devrait cependant encore augmenter puisque de nombreuses maisons de repos recevront bientôt des tests systématiques. Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.

> Le bilan national du jour : 417 décès en 24 heures