Le service de logements sociaux de Centr’Habitat poursuit sa politique d’investissement massif en lançant un projet en trois étapes visant à installer le chauffage central dans l’ensemble de ses logements. Les 1100 habitations concernées par le projet se situent dans les communes de Manage, Le Roeulx et La Louvière.

Le projet de Centr’Habitat s’inscrit dans une optique d’amélioration de la qualité des logements et des équipements mis à disposition. Le but principal étant de garantir un meilleur confort de vie au quotidien pour ses usagers. Un investissement d’environ 7 millions d’euros sera effectué afin de mener à bien les travaux. Un peu plus de 1100 logements seront équipés du chauffage central d’ici 2026. Ce projet viendra conclure un travail initié depuis de nombreuses années qui aura permis l’installation d’un système de chauffage performant dans l’ensemble des 5480 habitations du service de logements sociaux.

Un planning prévoit la réalisation du projet en trois phase. La première, qui débutera dans le courant du mois d’avril, permettra le remplacement des convecteurs à gaz et des systèmes de chauffage jugés obsolètes. 509 logements sont concernés par cette première partie qui prendra fin en 2023.

Une fois la première phase de remplacements terminée, la seconde pourra commencer. 320 logements actuellement équipés de compteurs à gaz passeront à leur tour au chauffage central. La fin des travaux est prévue pour 2025. Finalement, 311 habitations non raccordées au gaz et n’ayant pour le moment pas de système de chauffage "société" bénéficieront de ce changement. Les travaux se dérouleront entre 2024 et 2026.