Le spectacle vaudra le coup d’œil ! Ce dimanche 24 avril dans le cadre de la clôture de l’événement Danses en Fête, le centre culturel Central mettra en scène une création chorégraphique collective, réunissant pas moins de 1500 danseurs ! Dirigés par Rashead Amenzou, acteur emblématique du mouvement hip-hop, ils présenteront sur la place communale une chorégraphie autour du drame des enfants soldats.

"Ouvert sur le monde et voyageur, le chorégraphe apporte à ce projet non seulement son talent, mais surtout une passion inépuisable qu’il n’a eu de cesse de transmettre aux jeunes générations depuis de nombreuses années", insiste-t-on du côté de Central. La prestation, hors norme, sera portée par 1500 danseurs venus d’horizons différents mais désireux de se rassembler autour d’un projet avant tout humain.

"À l’unisson, cette foule d’artistes ne pourra que marquer durablement les esprits. Le moment que Rashead proposera n’est pas seulement une représentation, c’est un moment de travail à part entière : coordonner autant de danseurs demande du temps, de la préparation mais aussi une organisation sans faille le Jour J." Les mouvements en slow-motion, effets de masse et autres déplacements choisis et travaillés s'harmoniseront sur le “They don’t care about us”, de Michael Jackson.

Pendant près de quatre heures, la place Communale de La Louvière se transformera donc en véritable école de danse à ciel ouvert. "Ce sera l’occasion pour le public de découvrir les dessous de ce travail titanesque couronné par une chorégraphie unique, pour faire passer ensemble un puissant message d’espoir : la thématique de ce rassemblement fait écho au spectacle d'Akram Kahn « Chotto Xenos » que Central accueille au Théâtre ces 20 et 21 avril."

Une production de danse qui invite les jeunes spectateurs à remonter le temps pour explorer « les histoires trop souvent oubliées des soldats coloniaux de la Première Guerre mondiale. » On notera que cette première édition de Danses en Fête est organisée en Fédération Wallonie-Bruxelles par la Fédération des Écoles de Danse (AFED), en collaboration avec le Réseau des Arts Chorégraphiques (RAC), Central et le Réseau des scènes chorégraphiques de Wallonie.

Objectif, rassembler autour d’un projet commun tous les acteurs du secteur de la danse au sens large et mettre en lumière tant les métiers que les artistes ou les structures culturelles.