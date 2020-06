Dans les prochains mois, pas moins de seize écoles de la région du Centre pourront faire un pas supplémentaire dans l'ère du numérique. Leurs projets ont en effet été retenus dans le cadre de l’appel à projet Ecole numérique 2020, initié par les gouvernements wallon, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté germanophone.

Il s'agit de l'école libre de l'Ange Gardien (Le Roeulx), l'école Saints Cyr et Juliette (Seneffe), l'école Saint-Vincent (Soignies), l'école Sacré-Coeur (Ecaussinnes), l'école provinciale d'application (Morlanwelz), l'institut Sainte-Thérèse (Manage, l'école communale de Chapelle-lez-Herlaimont, l'athénée provincial Warocqué (Chapelle), les écoles communales de Bray et Péronnes-lez-Binche (Binche) ainsi que six écoles de La Louvière (Sacré-Coeur - Soleil Levant, Saint-Antoine, Saint-Joseph, l'école communale du Centre, l'institut provincial Léon Hurez et l'école annexée).