Les résultats de tests effectués dans une maison de repos sont probablement tombés.

La courbe repart à la hausse ce dimanche dans la région du Centre. Alors que seuls quatre nouveaux cas avaient été enregistrés samedi, on en comptabilise 17 de plus ces dernières 24 heures. Ce qui porte désormais le total de cas à 1281 dans la région du Centre. Malgré un ralentissement indéniable de la propagation du covid-19, la vigilance reste de mise et les efforts doivent à tout prix être maintenus.

C’est du côté de Seneffe que la différence la plus significative est à constater. Entre ce samedi et ce dimanche, ce sont 11 nouveaux cas qui ont été confirmés. Si le SPF santé publique communique quotidiennement les chiffres commune par commune, aucune explication n’est donnée quant à une augmentation « soudaine » du nombre de cas. On peut cependant présumer que les résultats de tests effectués dans une maison de repos de Seneffe viennent d’être communiqués.

Les autres cas sont répartis entre les communes de La Louvière (+3), Chapelle-lez-Herlaimont (+1), et Manage (+2). Certaines communes n’ont quant à elles plus enregistré le moindre cas depuis déjà plusieurs jours. C’est le cas d’Estinnes (29 cas depuis 8 jours) ou encore du Roeulx (67 cas depuis 11 jours).

Note de la rédaction :

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.