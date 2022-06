La cité Hermant Houpette, située à la rue des Cornouailles à Houdeng-Goegnies, compte désormais 18 logements publics supplémentaires. La société Centr’Habitat vient en effet d’inaugurer ces nouveaux logements en compagnie des autorités communales de La Louvière.

En plus de ces 18 nouveaux logements, des espaces conviviaux seront aménagés afin de favoriser les rencontres dans le quartier et profiter de sa situation idéale, en plein cœur de la nature. Les nouveaux bâtiments cassent également quelque peu la monotonie visuelle entrainée par la répétition de même façades dans la cité. En plus de son ancrage dans le contexte existant, le projet est résolument contemporain. Il a été conçu en ayant à l’esprit les problématiques actuelles de durabilité.

"Le système constructif choisi est simple et traditionnel", indique Arnaud Vander Eecken, secrétaire de direction de Centr’Habitat. "Des blocs de terre cuite isolés avec bardage en ardoises, identiques à celles de la couverture, ont ainsi été privilégiés. Les logements sont très performants énergétiquement, conformément aux arrêtés de financement de l’ancrage communal. Chaque logement possède son entrée individuelle, accessible par un escalier commun extérieur pour les appartements de l’étage, et des espaces communs sont mis à disposition des locataires. Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont assurés par une chaudière murale au gaz alimentant un chauffage central par le sol. La ventilation est assurée par un système D (double flux). Les eaux de pluie seront récupérées et alimenteront le WC, la machine à laver et un robinet. Une citerne de 10 000 litres est mise en place par maison."

Les logements préexistants, comprenant 103 maisons et 24 duplex, ne seront pas oubliés. Dans le cadre du plan de rénovation, l’ensemble du quartier pourra bénéficier d’importants travaux. Ce plan vise à rénover jusqu’à 1 375 logements du patrimoine de Centr’Habitat afin d’atteindre le label PEB B. Pour la cité Hermant Houpette, l’esthétique générale ainsi que les grandes lignes des travaux qui seront réalisés ont été approuvées et arrêtées. Une demande de permis d’urbanisme a également été introduite.

Les principaux travaux prévus concerneront l’isolation des façades par un système d’enduit sur isolant et bardage en bois de réemploi, l’isolation des versants de toiture par l’extérieur ainsi que le remplacement des toitures, des gouttières et descentes d’eau de pluie et le remplacement des portes de garages. Les travaux débuteront durant le premier semestre 2023. Un montant de 5,8 millions d’euros y est consacré.