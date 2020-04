Les mesures de confinement semblent porter leurs fruits mais il n'est pas question de relâcher les efforts.

Ce samedi, comme tous les jours, le centre national de crise et le SPF Santé publique ont fait le point sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique. Si d’importants efforts restent à réaliser, les experts estiment que l’on s’oriente "vers une situation de maitrise de la propagation de l’épidémie."

Dans la région du Centre, en comparaison avec la journée de vendredi, 20 nouveaux cas sont recensés (de 320 cas à 340). C’est à La Louvière que l’augmentation est la plus significative puisque l’on est passé de 111 cas ce vendredi à 116 ce samedi. Les communes de Binche et Manage en enregistrent trois de plus (respectivement de 32 à 35 cas et de 25 à 28 cas). Les autres communes de la région du Centre enregistrent entre un et deux cas supplémentaires, exception faite d’Estinnes et d’Écaussinnes, où il n’y a aucun nouveau cas.

Sans crier victoire, on peut donc constater une légère diminution quotidienne du nombre de patients testés positifs. En effet, entre le 31 mars et le 1er avril, ce sont 39 nouveaux cas qui avaient été signalés. L’augmentation avait ensuite été de 28 deux jours consécutifs. Entre ce vendredi et ce samedi, le nombre est descendu à 20. Preuve que les mesures de confinement portent leurs fruits. Reste désormais à maintenir l’effort. Ces chiffres doivent tout de même être relativisés.

D'abord parce que le recul temporel relatif aux données détaillées par communes n'est pas suffisamment grand pour le moment. Mais aussi en raison de la méthode utilisée pour les tests. Le nombre de cas positifs n'est pas le reflet exact de la situation car, dans la majorité des cas, seuls les patients hospitalisés sont testés. Et ce, même si le nombre de tests réalisés chaque jour est en constante augmentation grâce à l'amélioration des moyens techniques.