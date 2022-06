Chapelle-Lez-Herlaimont : Une nouvelle motion de méfiance, à l’égard de Bruno Scala, a été votée ce lundi

Les semaines se suivent et se ressemblent à Chapelle-Lez-Herlaimont où une nouvelle motion de méfiance à l’égard de Bruno Scala a été votée lors du conseil communal de ce lundi. Alors que la première motion a été suspendue suite à la décision du Conseil d’Etat, la majorité socialiste a décidé d’en voter une nouvelle en justifiant cette fois-ci ses motivations. Une situation qui ne réjouit évidemment guère Bruno Scala qui aura rendez-vous ce jeudi avec la Commission de vigilance du parti socialiste. Des discussions avec son avocat détermineront également si un nouvel appel auprès du Conseil d’Etat sera fait ou non.

"Le collège communal fait un déni de la situation", confie Bruno Scala, échevin déchu. "La première motion de méfiance a été suspendue par le Conseil d'Etat. Il voulait ensuite me retirer mes attributions, ce qui a une nouvelle fois été annulé par le Conseil d'Etat. Il continue désormais leur démarche anti-démocratique en votant une nouvelle motion de méfiance. A ce rythme-là, la majorité peut en faire une dizaine et tenter de m'avoir à l'usure. Je vais voir ce qu'il est possible de faire avec mon avocat. J'ai également rendez-vous avec la Commission de vigilance du PS qui possède également une légitimité sur les groupes communaux."

A la différence de la première motion, cette seconde contient des justifications, normalement pas obligatoires mais qui appuieront davantage la décision du parti socialiste chapellois. "Nous avions décidé d'appliquer une première motion de méfiance sans motivation pour ne pas déballer le linge sale en public, surtout en faveur de Monsieur Scala. C'était ainsi une manière de le respecter. Mais puisqu'il a voulu aller au Conseil d'Etat en extrême urgence pour combattre cette décision, les motivations qui n'étaient pas là la première fois le sont cette fois-ci", indiquait Karl De Vos, bourgmestre de Chapelle-Lez-Herlaimont.

Sans grande surprise, la justification de cette motion de méfiance porte sur la gestion du Centre culturel de Chapelle-Lez-Herlaimont. De son côté, Bruno Scala affirme "qu'il n'a fait que mettre en lumière une série de dysfonctionnements."