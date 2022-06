Tour de France: Binche est parée pour son deuxième départ

"Laurent, serais-tu intéressé d'avoir un nouveau départ du Tour de France à Binche ?" C'est suite à un coup de fil inopiné de Christian Prudhomme, patron d'ASO, organisateur du Tour, que Binche s'est retrouvée à nouveau candidate pour un deuxième départ en 3 ans de la Grande Boucle, "une chance exceptionnelle" pour le bourgmestre Laurent Devin, grand amateur de cyclisme devant l'éternel, et qui entend rappeler à qui veut l'entendre que Binche est une ville de vélo, voire la capitale belge de la bicyclette.

Dans la cité du Gille, on a commencé à égrener les jours du calendrier 100 jours avant le Jour J, soit le 7 juillet 2022. Ce jeudi, des dizaines de milliers de personnes rallieront Binche pour fêter le vélo. Combien ? Difficile à dire : "en 2019, j'avais demandé à Christian Prudhomme ce que nous pouvions attendre, pour nous préparer au mieux. Il m'avait répondu : 20 000 s'il ne fait pas beau, le double s'il fait beau. Il y avait 70 000 personnes. Quand on vous dit que Binche aime le vélo", s'amuse le bourgmestre.

En 2019, le grand départ se donnait depuis Bruxelles. Cette année, Binche sera le seul départ d’étape dans notre pays et on peut s’attendre à ce que toute la Belgique débarque pour assister au départ de la plus longue étape du Tour, qui verra 176 coureurs avaler 220 km pour rallier Longwy.

Top départ à...

A Binche, la fête débutera dès 8h30, avec le début des animations officielles sur la scène podium. Comme en 2019, celle-ci sera installée avenue Charles Deliège, au niveau du restaurant La Trattoria. Le Village Grand Place sera ouvert dès 9h. Le premier départ, celui des Cadets/Junior, sera donné à 9h50 depuis le départ fictif. Suite à l’incendie des Récollets, celui-ci sera décalé de 30 mètres sur l’Avenue Wanderpepen, au niveau du Kursaal. Autre incidence de l’incendie de l’ancienne église sur l’organisation du départ du Tour, la Caravane publicitaire ne passera pas par l’Avenue des Récollets, mais bien par la rue Carlo-Mahy pour rejoindre la ligne de départ.

A 10h55, rendez-vous face au podium pour la présentation des coureurs et la signature des autographes. Ceux-ci se rassembleront une heure plus tard à hauteur du départ fictif, qui sera donné à 12h05. Le départ réel aura lieu à 12h15 route de Merbes, à hauteur du Beau Séjour. Les coureurs prendront alors la direction de Merbes, Erquelinnes, Beaumont, les lacs de l'Eau d'Heure...avant de quitter la Belgique par Cul-des-Sarts. A Binche, on aura commencé à remballer. En se donnant rendez-vous dans 3 ans? "La première fois que Binche a accueilli le Tour, les gens n'en revenaient pas. C'était un rêve que l'on pensait ne jamais se concrétiser. Aujourd'hui, les Binchois ne doutent plus qu'on l'obtiendra tous les trois ans", sourit Laurent Devin.

Offre de train renforcée

Vu l’ampleur de l’organisation, la circulation et le stationnement seront interdits ou très difficile dans le centre-ville, du mercredi 6 juillet à 17h au 7 juillet en fin de journée. Le parking des Pastures, seule poche d’ampleur en termes de stationnement, est réservé au paddock et à l’organisation. Les autorités conseilles donc de venir à vélo, à pied, en bus ou en train.

"La SNCB a prévu de renforcer ses trains vers et depuis Binche. Du personnel sera déployé pour gérer l'afflux de voyageurs", communique la Ville. Le train IC Binche-Bruxelles-Turnhout sera renforcé par un train P depuis Schaerbeek, tandis qu'un train L partira très tôt le matin depuis Braine-le-Comte et desservira tous les arrêts jusque Binche. Toutes les infos : belgiantrain.be.