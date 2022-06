La Louvière : un auteur de projet prochainement désigné pour la rénovation du château Gilson

Le centre Daily-Bul & Co devrait, à terme, s’y implanter afin d'accroître ses activités.

Le déménagement du centre Daily-Bul & Co se précise. Actuellement implanté à la rue de la Loi à La Louvière, la Ville projetait de le déménager au sein du château Gilson pour pouvoir lui donner une dimension plus importante et ainsi accroître ses ambitions. Le conseil communal de La Louvière a, en ce sens, approuvé le lancement de la procédure d’auteur de projet ce mardi en vue de rénover le château Gilson dans le cadre de ce futur accueil.

Le projet prévoit d’aménager le site remarquable, qu’est le château Wilson, pour y accueillir des espaces supplémentaires pour le public. Un espace d’exposition, un espace pour le personnel, une salle pédagogique et une salle de conférence seraient ainsi créés. Les espaces d’archivage seront quant à eux exploités dans de bonnes conditions, ce qui n’est pas le cas actuellement. Les personnes à mobilité réduite ne seront pas oubliées puisqu’un accès plus facile leur sera offert par ce projet.

"Ce déménagement s'inscrit aussi dans le cadre d'une collaboration intensifiée avec le centre de la gravure, qui se trouve à côté. On sait que ce dernier est un musée qui accueille de nombreux visiteurs et qui a un large rayonnement à l'échelle de la Fédération. L'activité du centre Daily-Bul serait donc aussi par-là moins confidentielle", indiquait l'échevin de la culture, Laurent Wimlot (PS). Les occupants des lieux, à savoir les membres des ateliers de la tête en l'air, entreront eux aussi dans cette stratégie de mouvement.

Pour rappel, après d’âpres des négociations entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la ville de La Louvière, un accord avait pu être trouvé pour rapatrier la fontaine de Bury au château Gilson. Désormais rénovée et stockée du côté de Mons, elle devrait ainsi regagner sa place dès le mois de juillet prochain.