Les problèmes de mobilité liés au transport scolaire en passe d'être réglés à Braine-le-Comte

Une attention toute particulière est portée au transport scolaire à Braine-le-Comte. Soucieux de vouloir améliorer la sécurité des enfants, le conseiller communal Yves Guévar, a remarqué que le bus scolaire s’arrêtait systématiquement à la rue de Horrues où le stationnement n’est pas autorisé et qui oblige les enfants à emprunter des passages non sécurisés pour se rendre à la piscine ou au complexe sportif du Champ de la Lune. Il a donc souhaité savoir si des solutions de mobilité étaient prévues.

"Depuis une décision de la ville, le bus ne peut plus rentrer au Champ de la Lune. Il s'arrête et attend rue d'Horrues, dans la partie à double sens où il n'est pas permis de stationner. Les enfants sont donc déposés sur le trottoir rue d'Horrues et doivent rejoindre la salle de sport ou la piscine à pied sur un chemin non sécurisé au départ et au niveau des zones de stationnements. De même, au retour, ils doivent remonter le parking pour rejoindre la rue d'Horrues", indique le conseiller communal, Yves Guévar. "Outre l'interdiction de stationner, l'endroit se trouve entre deux passages piétons, le bus masquant totalement la visibilité des véhicules sortant du champ de la lune ainsi que des piétons qui utiliseraient le passage pour piétons à l'arrière du bus. Ne serait-il pas possible d'aménager un circuit de dépose minute sur le site du Champ de la Lune pour permettre de déposer et de récupérer les enfants dans de meilleures conditions de sécurité ?"

Ces problèmes de mobilité n'étaient pas connus du collège communal qui va dès lors agir. "Les problèmes de mobilité sont en passe d'être réglés. Nous les ignorions. Par ailleurs, nous espérions avoir une sortie du Champ de la Lune mais qui est pour l'instant à l'arrêt. J'espère que lorsque nous arriverons avec un décret voirie pour créer une voirie de délestage au Champ de la Lune, pour y améliorer la mobilité et la sécurité des enfants, nous aurons l'unanimité du conseil communal puisque cela fait partie de la solution", répond Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte.

Le transport scolaire est en outre désormais confié à une société privée. Quid du bus communal ? "Il n'est pas encore vendu mais nous avons récemment recruté du personnel dans ce service qui pourra s'en occuper. Le véhicule est encore assuré et immatriculé. Le passage à une société privée constitue tout de même des économies pour la Ville puisque nous payons 40 000 par an la société alors qu'un simple chauffeur, en sachant qu'il en fallait minimum deux, revenait à 60 000 euros par an", conclut Maxime Daye.