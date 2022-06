Une piste cyclo-piétonne reliant Le Roeulx au centre sportif de Thieu devrait voir le jour

La Ville du Roeulx vient d’obtenir des subsides de la Wallonie pour mettre en œuvre un projet dans le cadre de son PIC et du PIMACI. Le PIC n’est autre que le Plan d’Investissement Communal qui prévoit la rénovation de l’église de Saint-Nicolas. Par PIMACI, il faut comprendre Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité. Concrètement, ce plan vise à développer le renforcement de la sécurité et des aménagements en faveur de la mobilité douce. Dans ce cadre-là, la Ville du Roeulx prévoit d’aménager une piste cyclo-piétonne aux rues des Hautbois et de Savoie afin de relier facilement et en toute sécurité le centre sportif de Thieu au Roeulx.

"Pour notre Plan d'Investissement Communal, nous avons obtenu un subside d'un peu plus de 427 000 euros pour mettre en place un projet dont l'investissement demande 150 à 200 % de ce subside", indique Virginie Kulawik, échevine à la Ville du Roeulx. "Concrètement, nous devons faire entre 1 et 1,5 million d'euros d'investissement pour rentrer dans les clous. Nous rentrons parfaitement dedans puisque les travaux de l'église Saint-Nicolas ainsi que son étude préalable reviennent à 1 519 000 euros."

Même son de cloche du côté du PIMACI où le subside prévu par la Région wallonne est de 82 000 euros. "Pour le PIMACI, le montant d'investissement doit être compris entre 400 et 450 % du montant du subside", explique Virginie Kulawik. "Nous devons donc rentrer un projet d'environ 500 000 euros. La création de la piste cyclo-piétonne entre Le Roeulx et le centre sportif de Thieu demandera un investissement de 540 000 euros. Nous sommes donc une nouvelle fois dans le bon."

Les investissements se feront progressivement entre 2022 et 2024. Les montants, qui ne sont pas pris en charge par les subsides, seront pris en considération lors des prochaines modifications budgétaires à l’extraordinaire.