Centre : Eric Lammers condamné à sept ans de prison ferme pour des faits de mœurs

La quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a prononcé, jeudi, une peine de sept ans de prison ferme contre Eric Lammers, poursuivi pour des atteintes à l'intégrité sexuelle d'autrui, un viol et la détention de fichiers pédopornographiques. Il avait écopé de six ans de prison en première instance. Son père, Maurice, condamné à cinq ans de prison ferme pour des attentats à la pudeur et détention de fichiers pédopornographiques, écope d'une peine de trois ans de prison, assortie d'un sursis probatoire de cinq ans. Il est interdit de tout contact avec des mineurs et de se rendre seul dans un endroit où se trouvent des mineurs.

Les faits ont été dénoncés en mars 2020 par une fillette âgée de 11 ans qui souffre d'un léger retard mental, d'où l'état de vulnérabilité retenu par le tribunal. Deux autres victimes se sont manifestées, la sœur de la plaignante et un garçon, tous deux mineurs qui fréquentaient la maison de Maurice Lammers à Roux.

Lors d'une perquisition chez Maurice Lammers, les policiers ont retrouvé des fichiers pédopornographiques. Au moment des faits, Eric Lammers était revenu en Belgique, alors qu'il partageait sa vie entre le Royaume et la Serbie. Maurice Lammers a été placé sous mandat d'arrêt le 5 août 2020, puis le 6 juillet 2021. Libéré sous conditions, il continuait à fréquenter une des trois victimes présumées.

Eric Lammers a été remis aux autorités judiciaires belges par leurs homologues serbes, au début de l'année 2021. Les Serbes ont remis un ordinateur appartenant à Eric Lammers, contenant des images pédopornographiques. Il contestait les faits. La cour l'a partiellement acquitté. Eric Lammers a contesté être un violeur. "Si vous aviez regardé mon ventre, vous auriez vu que je ne suis pas l'homme sur les photos", a-t-il déclaré en quittant le prétoire.