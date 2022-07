La Ville de Braine-le-Comte peut désormais compter sur sa nouvelle hydrocureuse pour lutter contre les inondations

Après deux ans d’attente, la Ville de Braine-le-Comte a enfin pu recevoir sa toute nouvelle hydrocureuse. Un investissement de 350 000 euros avait été consenti par la Ville en 2020 pour l’engin qui permettra de lutter activement contre les inondations. Il permettra également d’améliorer le réseau d’égouttage de la Ville.

Le cahier des charges et le mode de passation avaient été approuvé à l’unanimité en 2020 afin d’acquérir cette hydrocureuse. La Ville marquait ainsi sa volonté d’investir dans du matériel nécessaire pour rendre des services pour lesquels les citoyens payent des taxes. Un achat jugé nécessaire en 2020 par l’échevin des Travaux, André-Paul Coppens.

Équipée d’une grande capacité de réserve d’eau et d’une caméra pour les endoscopies, cette hydrocureuse permettra de lutter activement contre les inondations et en faveur du débouchage du réseau d’égouttage. Elle fonctionnera de paire avec l’ancienne hydrocureuse, moins performante et souvent immobilisée.