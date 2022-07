L’intercommunale Ambroise Paré en pourparlers avec le CPAS de La Louvière pour une potentielle collaboration

Le CPAS se laisse un an pour prendre une décision réfléchie et objective.

Un changement majeur pourrait peut-être survenir pour les bénéficiaires du CPAS de La Louvière. Le secteur des maisons de repos et des maisons de repos et de soins (MR-S) doit en effet faire face à de profondes mutations comme la marchandisation et la concentration du secteur autour de quelques grands groupes au détriment de petites structures et la prise en charge de personnes de plus en plus âgées, aux besoins spécifiques plus aigus, avec une augmentation des situation de dépendance, y compris de désorientation.

Afin de pouvoir répondre aux nombreux défis qui s'annoncent, le CPAS de La Louvière vient d'entamer des pourparlers avec l'Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (CHUPMB) afin d'envisager un rapprochement pour son secteur "Hébergement". Bien que les discussions ne viennent que de commencer, le CPAS de La Louvière entend bien se positionner d’ici un an.

Collaborer avec cette Intercommunale, qui possède un secteur extra-hospitalier diversifié, présente de nombreux avantages pour le CPAS. Cette collaboration permettrait d’assurer aux résidents une prise en charge de qualité et un accompagnement des personnes en perte d'autonomie avec la plus grande bienveillance, de garantir aux travailleurs le maintien de leurs droits acquis et leur permettre des opportunités nouvelles et de permettre le développement harmonieux d'une activité d'hébergement de qualité à travers une structure publique commune.

"Les maisons de repos du CPAS de La Louvière représentent un véritable mastodonte dans lequel nous ne sommes pas spécialisés", indique Nicolas Godin, président du CPAS de La Louvière. "Nous jugions donc opportun de voir si une collaboration avec une structure plus souple et plus spécialisée en la matière pourrait être possible. Nous sommes néanmoins qu'au tout début des discussions d'une éventuelle collaboration qui n'aboutiront donc peut-être pas. Nous allons prendre le temps d'analyser la situation et d'objectiver les choses avant de prendre une décision."