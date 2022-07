Braine-le-Comte : Le Bal du bourgmestre a permis de récolter 5 400 euros pour les mouvements de jeunesse locaux

Le Bal du bourgmestre de Braine-le-Comte, Maxime Daye, a encore fait un carton. Après un an d’absence lié à la crise sanitaire, l’événement revenait exceptionnellement en juin plutôt qu’en janvier comme il en avait l’habitude. Ce changement de date n’a rien enlevé au succès de ce rendez-vous fait par les Brainois pour les Brainois. Il faut écrire aussi que le bourgmestre avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir ses convives. Deux lieux aux ambiances différentes étaient ainsi accessibles aux citoyens. L’un se trouvait au sein de la Balad’Arena et l’autre proposait un espace VIP sous chapiteau. Côté musique, Suarez, Daddy K, Mister Cover et Mademoiselle Luna étaient accompagnés de Miss Maily-B, DJ MB, N-Kaze et Kyrios.

Ce succès de foule a surtout permis à Maxime Daye de remettre des chèques aux associations et mouvements de jeunesse de la région. 5 400 euros ont ainsi été récoltés et répartis. Le nombre de membres et l’aide apportée lors du Bal ont déterminé le montant alloué à chaque association. Les scouts de Braine-le-Comte et de Ronquières ont tous les deux pu recevoir la somme de 1 200 euros. Le cercle des Etudiants Normaliens a reçu 1 000 euros, les scouts d'Hennuyères 450 euros, les guides de Braine-le-Comte 450 euros, la Casa 250 euros, le patro filles et le patro garçons 200 euros, la maison des Jeunes 200 euros, les Faucons rouges 150 euros et les Œuvres INDBE 100 euros.

"Cette année n'a pas été facile à organiser : on est passé du froid de l'hiver habituel (le BAL a toujours lieu le dernier vendredi de janvier) à la canicule avec en prime la période d'examens pour bon nombre de bénévoles. En tout, depuis 2016, ce sont quelques 28 420 euros qui ont été ainsi redistribués pour la jeunesse brainoise", indique Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. "Je tiens encore à remercier les personnes qui m'entourent dans l'organisation, les bénévoles, les sponsors et partenaires, la technique, les artistes, les fournisseurs locaux, etc."

Le rendez-vous pour le prochain Bal du bourgmestre est déjà fixé au vendredi 27 janvier.