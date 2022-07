La 8e édition de Décrocher la Lune à La Louvière se tiendra le 24 septembre prochain

Depuis sa première édition en 2000, Décrocher La Lune reflète le vécu et les valeurs de toute une communauté. Primé à de multiples reprises à l’international, lors des European Best Event Awards ou à Los Angeles par le jury de la The med Entertainment Association. Cet opéra pluridisciplinaire se construit en liaison directe avec le tissu urbain, son folklore et ses traditions. Unique en ses genres, ce projet initialement imaginé par Franco Dragone célèbre cette année sa 8ème édition. Pour l’occasion, c’est Fabrice Murgia qui reprend les rênes de la manifestation. Metteur en scène de renommée mondiale, ce dernier se porte au chevet de Décrocher La Lune.

Repensée, remodelée et connectée à la dialectique des grandes fêtes populaires, l’initiative s’appuie sur les idéaux de la ducasse pour façonner les contours d’une aventure humaine sans précédent. Sept quartiers, un événement itinérant et une multitude d’ateliers seront ainsi au programme. Événement participatif, mais aussi prélude festif à Décrocher La Lune, La Tournée Générale reprend ses quartiers du 18 au 24 août. En mouvement à travers sept arrondissements de La Louvière, l’initiative part à la rencontre des gens, au plus près de leurs réalités et de leurs envies. La ducasse débutera dès 19h. Sept baraques foraines, imaginées par les citoyens, constitueront le cœur de la fête. Au programme: jeux inter-quartiers, animations musicales et théâtre de rue.

"Portée par le service Plan de Cohésion Sociale (PCS), La Tournée Générale repose sur le travail de sensibilisation des opérateurs de terrain. Centres éducatifs, écoles, maisons de jeunes, comités de quartiers et autres associations s'impliquent, ici, d'un bout à l'autre de la manifestation", indiquent les organisateurs. "Pôle d'attraction culturel, La Louvière peaufine ainsi son identité au plus près des réalités vécues au cœur de ses quartiers. La Tournée Générale bénéficie également des services inégalables de l'incroyable Monsieur Zo. Cerveau des opérations, ce dernier travaille en concertation avec Fabrice Murgia."

Tout l’enjeu du projet Décrocher la lune est de mettre les citoyens au cœur du processus créatif. Au centre du récit, la population locale esquisse en effet les grandes lignes de vie de cette entreprise collective en participant directement à la mise en œuvre des différents ateliers.

L’événement Décrocher la lune aura lieu Le 24 septembre à La Louvière. La Tournée générale le précédera. Elle prendra place le 18 août à St-Vaast, le 19 à Trivières, le 20 à Maurage, le 21 à Strépy-Bracquegnies, le 22 à Houdeng-Goegnies, le 23 à Besonrieux et le 24 à Haine-St-Paul.