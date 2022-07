Un espace à la mémoire des victimes de Strépy bientôt créé à la rue des Canadiens

Alors que certaines victimes luttent encore pour retrouver leur vie d’avant et que le procès du chauffard se poursuit, la Ville de La Louvière a décidé de créer un espace à la mémoire des victimes du drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies. Une rencontre avec les victimes et leur famille ainsi qu’en présence des différents services de secours a en effet eu lieu ce jeudi soir. Lors de cette rencontre, le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, a annoncé qu’une stèle sera installée au coin de la rue des Canadiens et de la rue Saint-Julien afin de rendre hommage aux victimes.

"Une rencontre, dans l'intimité et le respect des victimes, a eu lieu ce jeudi soir entre les différents services qui sont intervenus le 20 mars et les personnes impactées par le drame de Strépy", indique la Ville de La Louvière. "L'objectif de cette rencontre était de permettre, à celles et ceux qui le souhaitaient, de remercier et reprendre contact avec les personnes qui les ont secourus et aidés. C'était également l'occasion de rappeler que différents services sont encore disponibles pour aider celles et ceux qui le désirent."

Lors de cette rencontre, le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, a annoncé qu’une stèle sera bientôt installée au coin de la rue des Canadiens et de la rue Saint-Julien afin de créer un espace à la mémoire des victimes.

Pour rappel, en plus de ce nouvel espace de recueillement, la ministre Glatigny avait annoncé que 187 280 euros seront débloqués pour permettre de soutenir trois associations d'aide aux victimes et de renforcer leurs équipes afin d'assurer un suivi efficace.