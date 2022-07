Julia, 101 ans, tuée par un voleur à Manage

Un vol avec violence a tourné au drame le 29 juin dernier à Manage à en croire nos confrères de Sudpresse. Un individu serait en effet rentré dans l’habitation de Julia Giboux, une Manageoise de 101 ans, muni d’un revolver. Il lui aurait ensuite demandé où se trouvait l’argent en pointant son arme sur elle. La centenaire lui a alors indiqué qu’elle n’en avait pas. Pas satisfait de la réponse, le voleur lui aurait porté un coup de pied qui aurait fait tomber la vieille dame. Emmenée à l’hôpital, Julia n’a pas survécu. Le malfrat est quant à lui reparti de l’habitation, située à la rue de Scailmont à Manage, les mains vides.

Originaire des Ardennes, Julia Giboux n’a pas résisté à son opération du col du fémur. Elle laisse derrière elle une nièce. Malgré son âge, elle était encore active et en pleine forme. Le bourgmestre de Manage, Bruno Pozzoni, la voyait d’ailleurs plusieurs fois par an à l’occasion de son anniversaire et de celui de ses voisines.

Le dossier a désormais été mis à l’instruction pour le chef de tentative de vol avec circonstance aggravante. Aucun suspect n’a été interpellé pour le moment à en croire le parquet de Charleroi. Avant de partir, la victime aurait toutefois eu le temps de raconter les faits aux enquêteurs. De nombreux devoirs sont encore en cours.