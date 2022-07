Plusieurs installations électriques de bâtiments communaux d’Ecaussinnes jugées non conformes

Comme pour tout bâtiment accueillant du public, les installations électriques de locaux gérés par les administrations communales doivent faire l’objet de visites de contrôle par un organisme agréé. Lors des contrôles effectués en avril dernier dans les locaux communaux d’Ecaussinnes, l’organisme agréé AIB Vincotte a pointé du doigt de nombreuses lacunes en matière d’installations électriques. De quoi faire grincer, une nouvelle fois, les dents de l’opposition.

"Après la visite de contrôle effectuée en fin du mois d'avril dernier dans plusieurs immeubles communaux, il était permis de s'interroger", rapporte Sébastien Deschamps, conseiller communal Ensemble. "Le rapport de l'organisme agréé AIB Vincotte pointe en effet du doigt de nombreuses lacunes dans les installations électriques de la plupart des bâtiments communaux. L'ancienne maison communale de Marche, l'école communale du sud, l'école communale de Marche, le hall polyvalent, le dépôt communal, la croix rouge et l'ONE ainsi que l'école industrielle sont notamment concernés."

Ces équipements électriques ont dès lors été déclarés non conformes aux prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail, définies dans l’arrêté royal. Des conformités à remettre en ordre au plus vite donc pour l’administration communale d’Ecaussinnes.

"Ces bâtiments communaux étant régulièrement fréquentés par des citoyens, la sécurité se doit d'y être optimale, et j'espère que le collège y est sensible. Je m'interroge malgré tout sur le suivi qui a été apporté à ces constats nombreux, et pour le moins inquiétants. Je vais interpeller l'échevin des Travaux pour m'assurer que ces soucis seront bientôt résolus", conclut Sébastien Deschamps.

Malgré plusieurs tentatives, il ne nous a pas été possible de joindre l’échevin des Travaux.