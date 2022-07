Saint-Vaast: Gros subside pour rénover le terrain de hockey

Il n'a même pas dix ans, mais il est fortement utilisé et dégradé. Un petit lifting s'imposait donc. Le terrain de hockey de Saint-Vaast va pouvoir faire peau neuve. Le ministre des Infrastructures sportives vient d'accord une promesse ferme de subside. Et la somme n'est pas négligeable, le montant s'élevant à 651.890 euros.

C'est donc une nouvelle étape qui est franchie dans cet important dossier. En mars dernier déjà, dans le cadre d’une première analyse trimestrielle des dossiers pour l’année 2022, Adrien Dolimont avait marqué un accord de principe sur le subventionnement de 16 dossiers, tous au stade d’avant-projet, dont la rénovation du terrain de hockey de Saint-Vaast.

Concrètement, cela signifiait que les porteurs de projet pouvaient poursuivre leur dossier en ayant la garantie d'obtenir une promesse ferme de subside, après validation de leur dossier technique et vérification des disponibilités budgétaires. Le cap est passé pour Saint-Vaast. Le ministre Dolimont vient de procéder à une deuxième analyse trimestrielle des dossiers pour l’année 2022. Et le terrain de hockey fait désormais partie des projets qui bénéficient d'une promesse ferme.

Du côté du cabinet d'Adrien Dolimont, on rappelle que ces subsides, attribués tous les trimestres, permettent de développer et d’entretenir les infrastructures sportives en respectant des critères tels qu’une charte éthique, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la construction attentive à la performance énergétique et l’utilisation de matériaux durables. Cerise sur le gâteau pour La Louvière, les procédures ont été simplifiées et permettent de limiter les frais à engager en amont de l’obtention de la subvention.

Une promesse de subside, ce n'est pas encore l'octroi d'un subside. Mais avec cette bonne nouvelle venue du ministre des Infrastructures sportives, le nouveau terrain de hockey est sur de bons rails. L'objectif est qu'il soit opérationnel pour la saison prochaine.