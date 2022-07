Le Tour… du Centre a la cote

Plus de 300 enfants et 25 écoles ont participé à l’événement.

Bien que le Tour de France soit au cœur des préoccupations ces dernières semaines dans la région du Centre, un autre événement cyclo a rencontré un franc succès dernièrement. Il s’agit du Tour du Centre qui a rassemblé pas moins de 300 élèves et 25 écoles des communes de la région.

A l’occasion du départ de la sixième étape du Tour de France le 7 juillet de Binche, la Communauté Urbaine du Centre (CUC) avait en effet proposé aux communes d’organiser deux activités supracommunales en lien avec le troisième évènement sportif mondial en commençant par la dictée le 29 mars dernier.

Les 27 et 28 juin, la CUC organisait ensuite une balade relais à vélo dans chaque commune. Cette randonnée a démarré de Binche et a permis non seulement aux enfants de découvrir leur région autrement via des parcours réalisés grâce aux réseaux RAVeL et Vhello, mais aussi de promouvoir la pratique sportive.

Des initiations à d'autres disciplines comme le rugby, le foot, le judo, etc. ont été organisées grâce au village ADEPS à Braine-le-Comte le 27 juin et à Binche le 28 juin via le Sport Adeps Tour. "Un projet qui a rencontré un énorme succès ! Plus de 300 enfants et 25 écoles ont participé à ce "Tour du Centre"", conclut Laurent Devin, président de la CUC.