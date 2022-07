Près de 2,5 millions d’euros octroyés à Braine-le-Comte et Le Roeulx pour leur rénovation urbaine

Bonne nouvelle pour les Villes de Braine-le-Comte et du Roeulx. Le Gouvernement wallon vient en effet d’approuver le versement de subsides pour les rénovations urbaines des deux Villes. A Braine-le-Comte, l’enveloppe s’élève à 1 862 000 euros pour mettre en œuvre les travaux de réaménagement de la Grand-Place. Du côté du Roeulx, ce ne sont pas moins de 633 000 euros qui seront versés pour les travaux d’aménagement d’un placette à la rue Verte, de la place de la Chapelle et de la chaussée de Mons.

"Le Gouvernement wallon a approuvé la proposition du ministre des Pouvoirs locaux et de la Rénovation urbaine, Christophe Collignon, d'affecter une enveloppe de près de cinq millions d'euros à des opérations de rénovation urbaine", indique le cabinet du ministre Collignon. "Près de 2,5 millions d'euros sont consacrés aux projets des Villes de Braine-le-Comte et du Roeulx. Au total, en 2022, ce seront près de 12 millions d'euros qui seront octroyés en rénovation et en revitalisation urbaines par le ministre Collignon."

Ces budgets permettront à la Wallonie de renforcer l'attractivité de ses zones urbaines les plus densément peuplées et de continuer à les placer au centre de sa stratégie de développement économique, social et environnemental. "Ces territoires doivent être considérés comme des acteurs clefs pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain : cohésion sociale, numérisation, mobilité active, dynamisation commerciale, lutte contre le changement climatique, etc", ajoute le cabinet du ministre.

Du côté des communes bénéficiaires, cela permettra à la Ville du Roeulx de revoir toutes les infrastructures déjà existantes sur les rues et places concernés. Ces projets d’envergure ont demandé un long processus de réflexion et une contribution financière importante de la Région wallonne.

A Braine-le-Comte, l’enquête publique de réaménagement de la Grand-Place prend fin ce jeudi 7 juillet. Cet octroi de subsides ne pouvait donc pas mieux tomber. Ce projet de réaménagement marque la réactivation de l’opération de rénovation urbaine du centre-ville, dont le schéma directeur a été validé en 2011 avec la Grand-Place comme projet phare.

"Nous nous réjouissons de cette nouvelle. Elle marque la possibilité financière de réaliser ce projet d'envergure qui valorisera aussi tout le travail titanesque réalisé par l'administration dans toute l'entité. Nous prouvons encore aujourd'hui notre capacité à faire bouger des montagnes pour améliorer le cadre de vie à Braine-le-Comte en allégeant le poids de ces projets sur les finances communales", se réjouit Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. "Le réaménagement de cet espace de cœur de Ville va véritablement métamorphoser le visage du Braine-le-Comte et montrer ce qu'elle sera demain."

Les subsides reçus seront répartis en fonction des postes du chantier : 60% de subvention pour les espaces dits carrossables et 80% pour les espaces de convivialité. À noter que, complémentairement, le renouvellement complet de l’égouttage sous la place sera quant à lui remboursé à 100% par la SPGE.