Soignies : les chèques "activité", coup de pouce financier pour les activités sportives des vacances d’été

La Ville de Soignies soutient une nouvelle fois financièrement ses habitants tout en venant en aide au secteur associatif. Fortement impacté par la crise sanitaire, ce dernier avait pu compter sur la mise en place de chèques "activité" pour se relancer. En parallèle, cela permettait également aux enfants âgés de 4 à 18 ans de bénéficier d’un chèque de 20 euros à utiliser pour participer à une activité dans un club sportif, une association ou un mouvement de jeunesse. La Ville de Soignies a finalement décidé de reconduire cette initiative cette année. L’idéal pour financer les activités sportives et associatives des enfants lors de ces vacances d’été.

Une petite différence survient tout de même par rapport à l'année dernière. "Cette année, l'initiative est élargie aux plus petits", indique la Ville de Soignies. "Du 1er juin au 31 décembre, chaque enfant de l'entité, âgé de 0 à 18 ans, aura la possibilité de recevoir un chèque "activité" d'une valeur de 20 euros. Ce dernier pourra être utilisé pour participer à des activités dans un club sportif, une association ou un mouvement de jeunesse de l'entité."

Pour pouvoir bénéficier de ces chèques "activité", certains critères seront à respecter. Il faudra en effet que l’enfant soit domicilié sur l’entité de Soignies. Il devra également être né entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2022. Le montant du chèque devra être dépensé en une seule fois pour le paiement d’une activité ou cotisation dans un des clubs sportifs, associations ou mouvements de jeunesse de l’entité, sous réserve d’acceptation de leur part.

Pour l’obtenir, une demande doit être faite via un formulaire en ligne, disponible sur le site de la Ville de Soignies. Il est également possible de se le procurer auprès du service Sport et Jeunesse. A noter que le montant du chèque n’est pas remboursable ou échangeable contre des espèces. Il ne pourra pas non plus être dépensé pour des montants inférieurs à 20 euros.